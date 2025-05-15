فوري: ارتفاع إجمالي قيمة المدفوعات بنسبة 62.2% خلال الربع الأول 2025

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية عن تحقيقها نموًا ملحوظا في الإيرادات بنسبة 65.1% مقارنة بالعام السابق خلال الربع الأول من عام 2025، وكما ارتفع صافي الربح بنسبة 97.1% على أساس سنوي خلال نفس الفترة؛ جاء ذلك مدعومًا باستمرار توسعات الشركة الاستراتيجية وترشيد التكاليف، مما يعزز قدرتها على زيادة حجم أعمالها بكفاءة مع الحفاظ على الربحية.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت الشركة إيرادات تقدر بـ 1,79 مليار جنيه للربع الأول عام 2025؛ وجاء نمو الإيرادات بدعم من جهود الشركة المستمرة لتنويع باقة خدماتها، فضلًا عن نجاح التدابير التي اتخذتها لخفض هيكل التكاليف.

وأردفت الشركة، أن ما سبق أدى إلى ارتفاع هوامش الربحية بالإضافة لنمو صافي الربح بواقع 97.1% ليصل إلى 605.4 مليون جنيه خلال الفترة، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 33.7%.

وأشار الشركة، إلى أبرز الإنجازات خلال هذا الربع تجاوز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حاجز المليار جنيه، مسجلة أعلى نتيجة فصلية في تاريخ الشركة، وهو ما يعكس نجاح فوري المستمر في الجمع بين التوسع التشغيلي والانضباط المالي القوي.

ومن منظور القطاعات،أوضحت الشركة، أن قطاع الخدمات المالية يعد المحرك الأساسي للنمو، حيث ساهم بنسبة 40% من إجمالي نمو الإيرادات وحقق ارتفاعًا استثنائيا بنسبة 164.2% على أساس سنوي. كما سجل قطاع الخدمات المصرفية، ثاني أكبر مساهم في الإيرادات، أداءً قويا بنمو سنوي بلغ 55.9%.

وارتفع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي قدره 62.2% إلى 188.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025؛ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الخدمات المصرفية الذي يواصل التفوق مقارنة بقطاعات المدفوعات الرقمية البديلة، وحلول سلاسل التوريد والإمداد، حيث ساهم بنسبة 66.1% من إجمالي قيمة المدفوعات مقابل 56.2% في الربع الأول من عام 2024؛ بحسب الإفصاح.

وذكر الإفصاح، أن إجمالي المحفظة الائتمانية للشركة بلغت 3.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعادل 2.5 ضعف نظيرتها في الربع الأول من عام 2024. ويعكس هذا النمو اللافت قدرة فوري المتزايدة على تلبية الطلب المتصاعد من قطاعات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك العملاء الأفراد، مما يعزز مكانتها كممكن رئيسي للشمول المالي.