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مبيعات " بالم هيلز " ترتفع بنسبة 34% خلال الربع الأول من 2025

12:41 م الخميس 15 مايو 2025

شركة بالم هيلز للتعمير

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن ارتفاع صافي إيراداتها لتسجل 8.39 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 6.22 مليار جنيه، بنسبة نمو 34% على أساس سنوي.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.65 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.05 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، بنسبة نمو 57% على أساس سنوي.

وتأسست شركة بالم هيلز للتعمير عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006، كما أنها مدرجة في بورصة لندن. ومتخصصة في التطوير العقاري وتملك الشركة واحدًا من أكبر بنوك الأراضي في مصر من خلال 29 مشروعًا في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر. لدى الشركة شركات تعمل في المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية.

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