إعلان

" إعمار مصر " توافق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

12:20 م الخميس 15 مايو 2025

شركة إعمار مصر للتنمية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمباشرة أعمال التجارة العامة؛ وفق الإجتماع المنعقد أمس الموافق 14 مايو 2025.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 41% على أساس سنوي، لتسجل 3.32 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 5.73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.

وأردفت الشركة، أنها حققت إيرادات بقيمة 5.84 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 1.57 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إعمار مصر للتنمية ارباح شركة إعمار مصر للتنمية البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ