" إعمار مصر " توافق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمباشرة أعمال التجارة العامة؛ وفق الإجتماع المنعقد أمس الموافق 14 مايو 2025.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 41% على أساس سنوي، لتسجل 3.32 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 5.73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.

وأردفت الشركة، أنها حققت إيرادات بقيمة 5.84 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 1.57 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية.