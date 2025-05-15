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"عتاقة " تضاعف مبيعاتها خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 2.02 مليار جنيه

12:19 م الخميس 15 مايو 2025

شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب " عتاقة " عن مضاعفة مبيعاتها على أساس سنوي، ليسجل 2.02 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.01 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة لإدارة البورصة، حقق صافي ربح نحو 103.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 60.9 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام السابق 2024، بنسبة نمو 71%.

وتأسست شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. متخصصة في إنتاج الحديد والصلب مع التركيز على تصنيع حديد التسليح.

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شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة ارباح عتاقة
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