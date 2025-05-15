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ارتفاع أسعار الأسمنت وتراجع حديد العز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:43 ص الخميس 15 مايو 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع سعر حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38370.97 جنيه، بزيادة 120.85 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39606.05 جنيه، بتراجع 268.16 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3479.86 جنيه، بزيادة 22.72 جنيه.

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أسعار الأسمنت حديد عز أسعار الحديد الاستثماري
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