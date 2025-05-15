

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5183 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4535 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3888 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3024 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2159 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 161205 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.99% إلى نحو 3185 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.