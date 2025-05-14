"أزيموت" نستهدف حجم أصول مدارة بـ 25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة لـ 25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل حجم أصول مدارة بلغت 21 مليار جنيه مع نهاية أبريل الماضي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "مصراوي "، أن الشركة أغلقت العام الماضي بحجم أصول مدارة بلغت 18 مليار جنيه.

كشف أبو السعد، أن حجم الاستثمارات في صندوق " فرص الشريعة " بلغ 120 مليون جنيه حاليًا والذي تم إطلاقه في يوليو الماضي 2024 بحجم مبدئي حينها بلغ 10 مليون جنيه.

وتابع أنه فيما يتعلق بصندوق " جولد az – " وصل حجم الاستثمارات بالصندوق نحو 1.5 مليار جنيه ليستحوذ الصندوق على حصة سوقية تتراوح بين 70 لـ 80% من إجمالي صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي.

وسجل حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة 2.1 مليار جنيه حتى 6 مايو الماضي، وسجلت حجم العملاء للصناديق الثلاثة 200 ألف عميل عن الفترة ذاتها؛ وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، حيث في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو 2024.