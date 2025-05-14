"مباشر كابيتال" حجم الاستثمارات بصندوق "كاش مباشر" تتجاوز 400 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم :

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن حجم الاستثمارات في صندوقها الأول "كاش مباشر " تجاوز 400 مليون جنيه حاليًا، والذي تم إطلاقه في أكتوبر 2022.

وتابع في تصريحات خاصة لـ " مصراوي " أن حجم العائد المحقق على صندوق كاش مباشر تجاوز 21% الآن، مضيفًا أن صندوق " أسهم مباشر " – ثاني صندوق للشركة - استطاع تحقيق عند الاكتتاب 38 مليون جنيه الذي يعد أكثر من المستهدف بزيادة تقدر بـ 27 مليون جنيه ، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي.

وتابع أن الشركة تسعى لإطلاق صندوقين خلال الفترة القادمة حيث الأول للاستثمار في الذهب والآخر للاستثمار في الدولار تحت مسمي " دولار مباشر" .

وفيما يتعلق بسعي الشركة نحو إطلاق صندوق الثالث تحت مسمى " ذهب مباشر" برأس مال مبدئي لصندوق 10 ملايين جنيه، أوضح رشاد، أن الشركة بالفعل حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الصندوق منذ فبراير الماضي إلا أن التأخر في إطلاقه؛ جاء نتيجة التخوف من حالة التذبذبات السعرية التي طالت المعدن الأصفر جراء الحرب التجارية العالمية.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر، أن الشركة تفكر بجدية لإطلاق صندوق " ذهب مباشر " خلال نهاية الشهر الحالي أو منتصف الشهر القادم؛ مدعومًا بحالة الاستقرار النسبي التى سيطرة على الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي خاصة بين الصين وأمريكا.

ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو 2024.