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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض واللحوم والذهب

01:58 م الأربعاء 14 مايو 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والحديد، والأسمنت، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الزيت واللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

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