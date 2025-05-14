بالرقم القومي فقط.. تعرف على الخطوط المسجلة باسمك لدى شركات المحمول

كتبت- آية محمد:

يقدم تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة "أرقامي"، التي تتيح لمستخدمي الهواتف المحمولة التعرف على جميع أرقام الهاتف المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات الأربعة في مصر، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط.

و"My NTRA" هو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات.

ويمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن الأرقام المملوكة لك لدى جميع الشركات:

1- حمل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- ومن الصفحة الرئيسية، اختر الخدمات.

4- ثم اضغط على خدماتي.

5- واختر خدمة أرقامي.

6- اضغط على استعلام.

7- ثم ادخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

8- اضغط على تأكيد، وستظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

9- اضغط على تم، وستظهر قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات الأربعة.

اقرأ أيضًا:

مع اقتراب عيد الأضحى.. 5 طرق لشراء صك الأضحية أونلاين

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟

للمتضررين من "البنزين المغشوش".. كيف تحصل على الـ 2000 جنيه تعويض؟