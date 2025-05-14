إعلان

بالرقم القومي فقط.. تعرف على الخطوط المسجلة باسمك لدى شركات المحمول

01:52 م الأربعاء 14 مايو 2025

شركات المحمول الأربعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

يقدم تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة "أرقامي"، التي تتيح لمستخدمي الهواتف المحمولة التعرف على جميع أرقام الهاتف المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات الأربعة في مصر، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط.

و"My NTRA" هو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات.

ويمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن الأرقام المملوكة لك لدى جميع الشركات:

1- حمل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- ومن الصفحة الرئيسية، اختر الخدمات.

4- ثم اضغط على خدماتي.

5- واختر خدمة أرقامي.

6- اضغط على استعلام.

7- ثم ادخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

8- اضغط على تأكيد، وستظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

9- اضغط على تم، وستظهر قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات الأربعة.

اقرأ أيضًا:

مع اقتراب عيد الأضحى.. 5 طرق لشراء صك الأضحية أونلاين

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟

للمتضررين من "البنزين المغشوش".. كيف تحصل على الـ 2000 جنيه تعويض؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركات المحمول الخطوط المسجلة باسمك تطبيق My NTRA
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ