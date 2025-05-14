إيجاس وهاربور إنرجي تتوسعان فى عمليات الغاز الطبيعي في منطقة دسوق

كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة هاربور إنرجي، للتوسع فى عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل ، حيث تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود إتفاق تجارية محسّنة،

وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الشركة المشتركة "دسوكو" الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة ، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة ، وسيدعم الإطار المحسّن للاتفاقية زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الانتاج في المنطقة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، وقع الاتفاقية يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس ، وسامح صبري، المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأكد أن شركة هاربور إنرجى واحدة من افضل الشركات التى تعمل بصورة جيدة فى مصر ، ولها استثمارات كبيرة وأن الوزارة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التى ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الانتاج.

وأكد يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة ايجاس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التى تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز في مصر من خلال تنفيذ حزمة حوافز للشركاء الأجانب، وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المثمر مع هاربور إنرجي لزيادة الإنتاج، وأننا نتطلع إلى نتائج استكشافية في المساحة التوسعية الجديدة، وتحقيق احتياطيات جديدة من البترول والغاز والعمل على تنميته مستقبلاً .

ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل وتديره شركة "دسوكو"، وهو مشروع مشترك بين شركة فنترشال ديا نايل التابعة لهاربور إنرجي والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ، كما حققت الشراكة بعداً وأداءً بيئيًا قويًا ، حيث نجحت "دسوكو" في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة دسوق وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير .

وفي أواخر عام 2022، حققت شركة هاربور إنرجي اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023. وتقوم شركة هاربور إنرجي بتشغيل المشروع بنسبة مشاركة تبلغ 80%، بينما تمتلك شركة "إينا - إندستريا نافتا" نسبة ال 20% المتبقية.

ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع المساهمة في أمن الطاقة الوطني والتنمية الاقتصادية.