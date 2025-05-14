سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3070 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3947 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4605 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5262 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163648 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.52% إلى نحو 3233 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.