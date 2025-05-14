"أوراسكوم للتنمية" تحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 55%

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 54.3% لتصل الى 6.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2024؛ يُشير هذا النمو المذهل إلى نجاح استراتيجية وفاعلية الشركة ، وفق نتائجها المالية المجمعة.

وبحسب الإفصاح المرسل اليوم، استفادت إجمالي الإيرادات المحققة من تحقيق إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه من بيع أرض في الجونة، وهي صفقة أبرمت أواخر عام 2024 مع شركة حسن علام. ولم يقتصر هذا البيع المهم على تعزيز إيراداتها فحسب، بل أبرز أيضا قيمة إدارة أصولنا الاستراتيجية.

واستكمل الإفصاح، أنه تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل خسارة قدرها 984.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، مدعومًا هذا التحسن بشكل أساسي إلى استقرار الجنيه المصري.

وشهد قطاع الفنادق أداء قوي، فقد ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 68.4% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه على الرغم من تأثرها بالصراع الدائر في غزة والشرق الأوسط إضافة إلى شهر رمضان.

وتابع الإفصاح، أن الشركة حققت نمواً ملحوظاً في مجالات الدخل المتكرر الفنادق والأصول التجارية، حيث أسهمت هذه المجالات بمبلغ 21 مليار جنيه في إجمالي الإيرادات؛ مما يعكس زيادة بلغت 59,0% مقارنة بالربع الأول من 2024.

وأشار إلى أن الرصيد النقدي للشركة بلغ 7.6 مليار جنيه، كما بلغ رصيدنا النقدي من العملات الأجنبية 802 مليون دولار، وبلغت التدفقات النقدية خلال الربع الأول من 2025 حوالي 1.8 مليار جنيه ، فيماحقق صافي مبيعات عقارية نحو 4.1 مليار جنية خلال الربع الأول من 2025.