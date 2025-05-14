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ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:05 ص الأربعاء 14 مايو 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والفلفل، والملوخية، والبرتقال الصيفي، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار الليمون، والباذنجان، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و 7.5جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و 8.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و 11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 22 و34 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 23 و45 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و75 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

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أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور البطاطس
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