انخفاض الزيت واللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والمكرونة، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الفول، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.17 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.75 جنيه، بزيادة 2.41 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.54 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.95 جنيه، بتراجع 3.71 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.27 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 21.8 جنيه، بتراجع 5.65 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60.14 جنيه، بتراجع 5.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.5 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 108.25 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.44 جنيه، بتراجع 8.74 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.18 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.77 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.3 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.53 جنيه، بزيادة 3.61 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.65 جنيه، بتراجع 1.27 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.67 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.86 جنيه، بزيادة 2.25 جنيه.