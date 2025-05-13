هل تتأثر أسعار اللحوم الهندية المستوردة بالتوترات بين الهند وباكستان؟

كتبت- دينا كرم:

يرى مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن التوترات الجارية بين الهند وباكستان ليس لها تأثير على أسعار اللحوم الهندية المستوردة.

وقال وهبة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن المعروض في الأسواق من اللحوم المستوردة كافي في الوقت الحالي، سواء من الهند أو من دول أخرى مثل البرازيل، التي تورد لحوماً مجمدة بكميات كبيرة.

وأشار وهبة، إلى أنه حتى في حال حدوث صراع بين الهند وباكستان، لن يتوقف الاستيراد لأن الغذاء لا يتأثر بالحروب، والدليل أننا كنا نستورد لحوماً سودانية رغم النزاعات المسلحة هناك.

وأضاف وهبة، أن مصر تستورد حاليًا نحو 60% من احتياجاتها من اللحوم، موضحًا أن زيادة نسبة الاستيراد جاء نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بسبب غلاء الأعلاف وارتفاع سعر الدولار خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي أمام تزايد عدد السكان.

وأشار وهبة، إلى أن اللحوم المستوردة التي تدخل السوق المصري موزعة على عدة دول، منها الهند، والبرازيل، وكولومبيا، وأوروبا، والسودان، وتتنوع بين لحوم مجمدة، ورؤوس حية يتم ذبحها محليًا بعد تربيتها لفترة داخل البلاد.

يقول سيد النواوي، مستورد لحوم، لـ"مصراوي"، إن التأثير الوحيد المحتمل سيقتصر على الشحنات التي لم تصل بعد في حال استمرار أو تصاعد التوترات العسكرية.

وأضاف أن أي تأثير محتمل سيكون "طفيفًا"، وقد يؤدي إلى زيادة محدودة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الهند تعد من أكبر الموردين للحوم المجمدة إلى مصر، خاصةً اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبرجر.

وأكد النواوي أن السوق المصرية مستعدة للتعامل مع أي طارئ، قائلاً: "في حال حدوث أزمة حقيقية، يمكن تعويض النقص بالاستيراد من دول أخرى مثل بعض الأسواق الأفريقية أو الأرجنتين، كما حدث سابقًا عندما توقفت واردات اللحوم من أيرلندا وأوروبا، فلجأنا إلى البرازيل والهند".

وكان وزارة الخارجية الهندية، أعلنت السبت الماضي، أنه تم الاتفاق على بدء وقف إطلاق النار مع باكستان

وجاء ذلك بعد أن شنت الهند، صباح الأربعاء الماضي، هجمات عسكرية مفاجئة على 9 مواقع في باكستان والشطر الذي تديره إسلام آباد من كشمير، وقالت نيودلهي إنها استهدفت، في عمليتها التي سمتها بـ"سندور"، مواقع "البنية التحتية الإرهابية" لجماعة "لشكر طيبة" بعد أن فشلت باكستان في التحرك ضد الجماعات المتمركزة في أراضيها والتي تقف وراء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 26 سائحًا بمنطقة باهالجام في جامو الشهر الماضي.