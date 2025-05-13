مع اقتراب عيد الأضحى.. 5 طرق لشراء صك الأضحية أونلاين

كتبت- آية محمد:

بدأت الجمعيات الخيرية بطرح صكوك الأضاحي لهذا العام، بهدف تسهيل أداء سنة الأضحية على المواطنين، وتتراوح أسعار صك الأضحية البلدي بين 9300 جنيه و10 آلاف جنيه وفقًا لما أعلنته عدد من المؤسسات الخيرية.

ومع تنوع وسائل الدفع الإلكتروني، أصبح بإمكان المواطنين شراء صك الأضحية إلكترونيًا بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الجمعيات.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز طرق شراء صك الأضحية أونلاين:

1- الموقع الإلكتروني للجمعية:

تتيح بعض الجمعيات إمكانية سداد قيمة الصك إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي باستخدام بطاقات الائتمان.

2- تطبيق إنستاباي:

يمكن للمتبرع دفع قيمة الصك عبر تطبيق "إنستاباي"، وذلك من خلال تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي الخاص بالجمعية، أو إلى محفظة الهاتف المحمول التابعة للجمعية، كما يمكن شراء الصك مباشرة من خلال خدمة التبرعات داخل التطبيق.

3- المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول:

يمكن الدفع من خلال المحافظ المالية مثل "فودافون كاش، وأورنج كاش، وإي آند كاش، ووي باي"، وذلك باختيار الجمعية المرغوب التبرع لها ودفع قيمة الصك مباشرة من خلال التطبيق الخاص بالمحفظة.

4- ماكينات الدفع الإلكتروني:

تتوفر إمكانية دفع قيمة صك الأضحية عبر ماكينات الدفع الإلكتروني مثل الماكينات الخاصة بـ"فوري، مصاري، أمان، سداد، أو باي، الأهلي ممكن، خدماتي، ضامن".

5- تطبيقات المؤسسات الخيرية:

تتيح بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية تطبيقات رسمية يمكن من خلالها دفع قيمة صك الأضحية مباشرة عبر الهاتف المحمول.

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