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"حياة مصر" تفتتح مصنعا جديدا بحجم استثمارات 60 مليون دولار بالعين السخنة اليوم

02:15 م الثلاثاء 13 مايو 2025

اللقاء

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كتبت- منال المصري:

قال شينول كيسرلي أوغلو، المدير العام لحياة مصر لصناعة المنتجات الورقية، إحدى الشركات التركية العاملة في مصر، إن الشركة افتتحت اليوم سادس مصنع له في العين السخنة باستثمارات بقيمة 60 مليون دولار على مساحة 21 ألف متر مربع.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بحضور صالح موطلو شن السفير التركي لدى القاهرة أن المصنع الجديد يستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 75 مليون دولار سنويا.

وأشار أوغلو إلى أن إجمالي استثماراتنا في مصر بلغت 632 مليون دولار على مدار آخر 13 عاما ساهمت في تشغيل 3 آلاف أيدي عاملة.

وقال قيداد يلدريم نائب رئيس شركة حياة العالمية للمبيعات

حياة، أن عدد مصانع الشركة وصل إلى 27 مصنعا في 8 دول منها " مصر، وإيران، والجزائر، وروسيا، وباكستان، ونيجيريا".

وأكد أن مصر ستظل مركز رئيسي للإنتاج والتصدير بالنسبة للشركة الأم، حيث يتم تصدير منتجاتنا إلى 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وحتى لتركيا.

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