بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيراً في السوق المحلي والعالمي منذ الأمس، حيث هبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 3234 دولار للأونصة، بانخفاض قدره 90 دولار، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، بينما وصل سعر عيار 21 إلى 4585 جنيهًا للجرام.

كما انخفض سعر الذهب في مصر من نهاية تعاملات أول أمس إلى الآن بنحو 120 جنيهًا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وانهي سعر الذهب تعاملات يوم الأحد على 4710 جنيها لجرام الذهب عيار 21، بينما وصل الآن إلى 4590، ليسجل انخفاضا على مدار اليوم ونصف بنحو 120 جنيهًا للجرام لعيار 21.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، "لمصراوي" إن التراجع السريع في الأسعار جاء كرد فعل مباشر على الأنباء المتعلقة بوجود مبادرة للتهدئة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية بانخفاض مؤقت في سعر الذهب.

وأوضح ميلاد أن ما حدث "حركة وقتية"، متوقعًا أن يستعيد الذهب مكانته ويواصل الصعود مجددًا، نظرًا لأنه ما يزال يعد مخزنًا آمنًا للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

بينما رجح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال حديثه مع "مصراوي" أن يواصل سعر الذهب الهبوط لحين وصوله إلى نحو 3000 دولار للأوقية.

كما أرجع منيب الانخفاض الحاد إلى تراجع حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما دفع الأسعار للتراجع.

وأشار منيب إلى أن الذهب كان قد بدأ العام عند مستوى 2600 دولار للأوقية، وقفز حتى 3500 دولار بفعل تصاعد التوترات التجارية، إلا أنه عاد حاليًا للانخفاض مع هدوء الأوضاع.

وأوضح منيب، أن كل تراجع في السعر العالمي بمقدار دولار واحد، ينعكس بانخفاض محلي يصل إلى نحو 1.60 جنيه لعيار 24، و1.40 جنيه لعيار 21، سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض.

وتراجع سعر الذهب بعد أن قالت الولايات المتحدة والصين إنهما وافقا على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، مما دفع الدولار للارتفاع وأضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا" بحسب وكالة "رويترز".

ومن المرجح أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تزال تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن تُجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة أكثر في وقت لاحق من هذا العام، كما قد تستغل البنوك المركزية هذا التراجع في الأسعار لزيادة استثماراتها.

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