تتصدرها المنصور.. 4 شركات مصرية بقائمة فوربس لأقوى 100 شركة عائلية عربية لـ 2025

كتبت- دينا خالد:

كشفت مجلة فوربس عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، التي نجحت في الموازنة بين متطلبات التوسع والابتكار، والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة.

وضمت القائمة 4 شركات مصرية، تصدرتها شركة المنصور التي احتلت المركز الرابع عربيا، تلتها حسن علام القابضة التي احتلت المركز 22 عربيا. ثم مجموعة العربي في المركز 52 عربيا، ومجموعة أبوغالي موتورز في المركز 89 عربيا.

وتُعد مجموعة منصور المصرية، الشركة الوحيدة من خارج دول الخليج التي حافظت على موقعها ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث أحتلت المركز الرابع، التي انضمت إليها أيضًا شركتان قطريتان جديدتان: باور إنترناشيونال القابضة، والفيصل القابضة، في دلالة واضحة على تنامي النفوذ الاقتصادي للشركات العائلية في قطر على الساحة الإقليمية.

وبالاستناد إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، شملت حجم وقيم الأصول، وأداء الأعمال، والنشاط التجاري خلال العام الماضي، وامتداد العمليات إقليميًا وقطاعيًا، قيّمت فوربس الشرق الأوسط أداء الشركات التي تملكها أو تديرها العائلات العربية، لتضع بين أيديكم هذا التصنيف الذي يعكس جوهر القوة الاقتصادية المتجذّرة في تقاليد المنطقة ورؤيتها المستقبلية.

وتعكس قائمة هذا العام، هيمنة واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تضم 33 شركة من السعودية، و32 من الإمارات، و8 من قطر، ما يمثل نحو 73% من إجمالي التصنيف، بحسب فوربس.

وتتصدّر مجموعة المهيدب السعودية القائمة بقيادة رئيس مجلس إدارتها، سليمان المهيدب، بعد أن تقدمت من المركز الثامن في تصنيف العام الماضي. وقد سلطت الأضواء على المجموعة في فبراير 2025، عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 30% من شركة مصدر لمواد البناء، التابعة لها.

وجاءت في المركز الثاني شركة عبد اللطيف جميل، بقيادة محمد عبداللطيف جميل، رئيس مجلس الإدارة، بينما احتلت الفطيم، بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، عمر عبدالله الفطيم، المركز الثالث.

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