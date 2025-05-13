إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

11:04 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.4 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.72 جنيه للشراء، و13.76 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.43 جنيه للشراء بتراجع 29 قرشًا، و134.09 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.8 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 70.63 جنيه للشراء، و71.39 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 163.29 جنيه للشراء بتراجع 67 قرشًا، و164.55 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عملات عربية أسعار عملات عربية البنك الأهلي المصري الدينار البحرينى الدرهم الإماراتي الريال القطري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر تعلن 3 اكتشافات جديدة للبترول والغاز
حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة