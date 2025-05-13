انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.4 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.72 جنيه للشراء، و13.76 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.43 جنيه للشراء بتراجع 29 قرشًا، و134.09 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.8 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 70.63 جنيه للشراء، و71.39 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 163.29 جنيه للشراء بتراجع 67 قرشًا، و164.55 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.