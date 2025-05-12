- لماذا حددت "البترول" قيمة تعويض طلمبة البنزين بـ2000 جنيه؟

كتبت- دينا كرم:

كشف معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن المعايير التي تم على أساسها تحديد مبلغ 2000 جنيه كحد أقصى لتعويض المتضررين من تلف طلمبات البنزين، في أعقاب أزمة البنزين المغشوش، والتي أُثيرت مؤخرًا عبر شكاوى المواطنين.

وأوضح معتز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، أن جميع الشكاوى التي تلقتها الوزارة تمحورت حول تلف "طلمبة البنزين"، دون ورود شكاوى أخرى بشأن أجزاء مختلفة من المركبات.

وأضاف أن تحديد الأسباب الفنية لتلف طلمبة البنزين قد يكون أمرًا معقدًا، نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة، فإلى جانب جودة البنزين، هناك عناصر أخرى مثل الحالة الفنية العامة للسيارة والعمر الافتراضي للطلمبة نفسها، مشيرًا إلى أن الطرمبة الجديدة قد لا تتأثر بنفس الطريقة مقارنة بطلمبة قديمة.

وتابع: "مع كل هذه الاعتبارات، تم التوصل إلى مبلغ 2000 جنيه لتعويض المتضررين".

وأقرت الوزارة صرف تعويض يصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى، لأصحاب السيارات المتضررة الذين استبدلوا طلمبة البنزين، وذلك بـ3 شروط هي: أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة (يعني هذا أن آخر موعد لتلقى الشكاوى أمس السبت، ولن يعتد بأي شكاوى جديدة بخصوص البنزين المغشوش)، إضافة لتقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

اقرأ أيضًا:

ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح

الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم تجب عنها الحكومة في أزمة "البنزين المغشوش"

هل أزمة "البنزين المغشوش" انتهت؟.. شعبة المواد البترولية تجيب