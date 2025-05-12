اتهام برلماني باستبدال الوقود بالمياه داخل مستودعات البترول.. والوزارة ترد

كتبت- دينا كرم:

شهدت الساحة الإعلامية مواجهة بين النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، ووزارة البترول والثروة المعدنية، على خلفية اتهامات وجهها النائب بوجود تلاعب في بعض المستودعات الرئيسية التابعة للوزارة، تتمثل في استبدال مواد بترولية بالمياه.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أكد الجبلاوي بأنه يمتلك مستندات وفيديوهات تثبت وجود عمليات غش وسرقة للمواد البترولية داخل المستودعات، مشيرًا إلى أنه سبق وأن حذر منذ عام من وجود وقائع مشابهة.

وأوضح النائب أن بعض حالات الغش تحدث داخل محطات تموين الوقود، بينما تقع حالات أخرى خلال عمليات نقل الوقود من المستودعات إلى المحطات، مؤكدًا أن "الجزء الأخطر" يقع داخل المستودعات الرئيسية التي يفترض أن تخضع لرقابة صارمة.

وأضاف الجبلاوي أن بعض العاملين تورطوا في هذه العمليات، وقد سبق للوزارة أن اتخذت قرارات بفصل عدد منهم بعد التحقيق، مشيرًا إلى وجود "جهات مستفيدة" من استمرار هذه الممارسات.

وفي أول رد من وزارة البترول على تلك التصريحات، دعا المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزراة، النائب الجبلاوي إلى التقدم بالوثائق والمستندات التي يمتلكها للوزارة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وقال عاطف، خلال المداخلة ذاتها: "كما تحركنا فورًا في أزمة البنزين المغشوش، سنقوم أيضًا باتخاذ ما يلزم تجاه أي تجاوز حال ثبوت وقوعه، ونأمل من النائب إرسال ما لديه من مستندات وفيديوهات، ونرحب بحضوره إلى مقر الوزارة لبحث الأمر".

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