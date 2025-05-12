هل يمكن غش البنزين بالمياه داخل المستودعات؟ نائب رئيس هيئة البترول السابق يوضح

كتبت- دينا كرم:

ردا على اتهام النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب بشأن وجود عمليات غش في مستودعات وزارة البترول واستبدال المواد البترولية بالمياه، أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، استحالة حدوث غش للبنزين داخل المستودعات التابعة للوزارة أو معامل التكرير.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": كافة شحنات البنزين يتم تجهيزها من خلال عمليات دقيقة تسمى "تجهيز البنزين"، تتضمن خلط عدد من المكونات الأساسية بنسب محسوبة، وهي النفثة الخفيفة، الأيزوميريت، الريفورميت، والنفثة كاملة القطفة، ثم يتم إنتاج أنواع البنزين الثلاثة 80، 92، 95، في تنكات منفصلة.

وأكد: كل نوع يتم اختباره بدقة من خلال معامل التكرير، حيث تقاس نسب الأوكتين والمواصفات، وإذا وجد "حيود" في النتائج يتم تعديل نسب المكونات لتحقيق المواصفة المطلوبة، وبعد ذلك فقط تصدر شهادة مطابقة للمواصفات، ولا يسمح بخروج أي منتج غير مطابق أو بدون شهادة المنتج التي لابد أن تكون مطابقة للمواصفات.

وشدد الخبير على أن ما يثار بشأن وجود مياه في البنزين داخل المستودعات غير صحيح، موضحًا أن هناك مياه تظهر أحيانًا تكون ناتجة عن عمليات التكرير، ويتم التخلص منها تمامًا قبل اعتماد البنزين وإصدار شهادة مطابقة، عن طريق عملية تسمى بـ "settling" والتي تستغرق حوالي يومين ليتم بعدها تصفية المياه أسفل قاع المستودعات قبل إصدار شهادة المطابقة للمواصفات.

وأضاف: بعدها يدفع البنزين لمستودعات شركات التسويق التي تفتش على الجودة مرة أخرى بمعاملها الخاصة، ويتم شحن البنزين في سيارات صهريجية تابعة لشركات التسويق لتموين محطات الوقود المختلفة، مشيراً إلى أن كل معامل التكرير في العالم، تحدث بها هذه العمليات.

وأكد يوسف أن مسؤولية قطاع البترول تنتهي بمجرد خروج الشحنة من مستودعات الشركة المنتجة، محملة بشهادة مطابقة رسمية، ومن ثم فإن أي تلاعب لاحق لا يمكن نسبه مباشرة إلى المستودعات ومعامل التكرير التابعة للوزارة.

تأتي هذه التصريحات ردًا على ما أثاره النائب محمد الجبلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث، حيث اتهم مستودعات البترول بخلط كميات من الوقود بالمياه.

وفي المداخلة، ردت وزارة البترول بدعوة النائب إلى تقديم ما لديه من مستندات ووثائق رسمية، وأكد المتحدث الرسمي معتز عاطف أن الوزارة لا تتهاون في مواجهة أي مخالفات، وتتعامل بجدية مع كل ما يرد إليها من بلاغات موثقة.

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