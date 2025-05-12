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"القومي للاتصالات" يوقع مذكرة تعاون في مجالات التدريب العملي مع جامعة السويدي

03:32 م الإثنين 12 مايو 2025

المعهد القومي للاتصالات NTI

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كتبت- آية محمد:
وقع المعهد القومي للاتصالات "NTI"، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع جامعة السويدي - بوليتكنك مصر "SUTech".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العملي، والإشراف البحثي، وتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأنظمة الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، وتكنولوجيا الاتصالات "ISBCom25".
وتتضمن المذكرة، تقديم دعم فني لإنشاء أكاديميات تدريبية داخل الجامعة بالتعاون مع شركات عالمية، وإطلاق مسابقات بحثية ومشروعات تخرج مشتركة، بالإضافة إلى الإشراف المشترك على الأبحاث والرسائل العلمية وتكوين فرق بحثية.
ويقول أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات "NTI"، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المعهد لتعزيز الشراكات مع مؤسسات أكاديمية لتطوير منظومة التعليم في مصر.

وأوضح خطاب، أن المعهد يدعم الجامعات التكنولوجية في إعداد كوادر شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل الرقمي، من خلال التدريب العملي في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء.

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