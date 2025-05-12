الأوقية تخسر 110 دولارات.. سعر الذهب العالمي يهبط بأكثر من 3% خلال التعاملات

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض بنسبة 3.39% إلى نحو 3212 دولار للأونصة، بانخفاض قدره 112 دولار، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وتراجع سعر الذهب بعد أن قالت الولايات المتحدة والصين إنهما وافقا على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، مما دفع الدولار للارتفاع وأضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا" بحسب وكالة "رويترز".

ومن المرجح أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة لا تزال تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، ومن المرجح أن تُجبر البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة أكثر في وقت لاحق من هذا العام، كما قد تستغل البنوك المركزية هذا التراجع في الأسعار لزيادة استثماراتها.

وفي تهدئة كبيرة للحرب التجارية المدمرة المحتملة، قالت الولايات المتحدة والصين إنهما اتفقتا على صفقة لخفض التعريفات الجمركية المتبادلة، حيث تسعى واشنطن وبكين إلى إنهاء حرب تجارية عطلت الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن توقف مؤقت للتدابير لمدة 90 يوما وأن الرسوم الجمركية المتبادلة ستنخفض بنسبة 115%.

من المتوقع أن يتراجع الذهب مع احتمال ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض المخاطر الجيوسياسية مما قد "يضر بالطلب على الملاذ الآمن... وقد يتراجع المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأوقية في الأمد القريب"، بحسب جيجار تريفيدي، كبير محللي السلع الأولية في ريلاينس سيكيوريتيز.

ويترقب المتداولون أيضًا بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.