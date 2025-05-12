ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح

كتبت- دينا كرم:

قال معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، موقف الوزارة من المواطنين الذين تضررت سياراتهم لكنهم لم يقدموا شكوى أو لا يمتلكون فاتورة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر.

وقال عاطف، إنه "من الطبيعي عند شراء أي سلعة أو خدمة أن يحصل المواطن على فاتورة تثبت عملية الشراء، وهو ما ينطبق على من قام باستبدال طلمبة البنزين الخاصة بسيارته بسبب العطل".

وأضاف عاطف، أن التعويض سيكون لمن تنطبق عليه الشروط، من بينها وجود فاتورة معتمدة تفيد باستبدال الطلمبة، وأن تكون الشكوى مقدمة في الفترة من 4 إلى 10 مايو، وأن تكون الواقعة قد حدثت خلال نفس الإطار الزمني.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن قيمة التعويض الذي تبلغ نحو 2000 جنيه، مرتبطة بقيمة الفاتورة المقدمة، كما أكد أن الهدف من الضوابط المحددة للحصول عليها هو ضمان وصول التعويض إلى مستحقيه بالفعل، وعدم فتح الباب أمام ادعاءات يصعب التحقق منها، خاصة في ظل تعدد الأسباب الفنية التي قد تؤدي إلى تعطل طلمبة البنزين في السيارات، ومنها جودة البنزين أو الحالة العامة للمركبة.

ورداً على تساؤلات عمرو أديب بشأن من قام بإصلاح سيارته في الشارع دون الحصول على فاتورة، وأوضح عاطف أن عدم وجود فاتورة يعقّد من مهمة التحقق من الواقعة، مؤكدًا: "اشترطنا وجود فاتورة لأننا نريد توجيه الدعم لمن يستحق.

وأوضح أن الوزارة أقرت بالتأثير المحتمل للبنزين المغشوش على عدد من المركبات، ولذلك تم اتخاذ قرار التعويض للمتضررين وفق الضوابط التي حددتها الوزارة.

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