بفضل الهدنة.. صعود مؤشرات بورصتي باكستان والهند خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

قفزت مؤشرات البورصة الهندية بأكثر من 3%، وكانت في طريقها لتسجيل أفضل جلسة لها منذ ما يقرب من عام اليوم الاثنين، بعد أن توصلت البلاد إلى وقف لإطلاق النار مع باكستان والتزمت به خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب أسوأ اشتباكات حدودية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود؛ وفق تقرير وكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر نيفتي 50 (.NSEI)، ومؤشر BSE Sensex (.BSESN)، بنحو 3.25% لكل منهما ليصلا إلى 24,787.8 و81,958.04 على التوالي، في طريقهما لاستعادة نسبة 1.5% التي خسرها منذ الضربات الهندية على باكستان يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح التقرير، أنه إذا استمرت المكاسب، فستسجل المؤشرات المرجعية أفضل قفزة لها في يوم واحد منذ 5 يونيو 2024، عندما ارتفعت الأسواق بعد فوز التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم في الانتخابات الوطنية.

و في غضون ذلك أوقفت بورصة باكستان التداول يوم الاثنين لمدة ساعة، بعد أن قفز مؤشر KSE-100 القياسي (KSE.) بنسبة 8.84% في التعاملات المبكرة. وكان قد ارتفع في آخر مرة بنسبة 9.4%.

وقال محللون إن تراجع حدة الأعمال العدائية يسمح بعودة التركيز على النمو والتجارة في خامس أكبر اقتصاد في العالم، مشيرين إلى أن الصراع لن يكون له تأثير ملموس على اقتصاد الهند.

وأوضح باركليز في مذكرة: "بافتراض التزام كلا البلدين بوقف إطلاق النار، سنبقي جميع توقعاتنا للاقتصاد الكلي دون تغيير".

وقال أبيشيك جوينكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IFA Global: "مع أول بادرة لتهدئة التوترات، من المرجح أن نرى تدفقات استثمارية أجنبية غزيرة تنفتح، حيث يتجه الشعور العالمي بالمخاطرة نحو الإيجابية مع تراجع التوترات التجارية". وقد بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب في الأسهم الهندية حتى الآن في مايو 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك عند إغلاق يوم الجمعة.