الإحصاء: 24.1% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية خلال فبراير الماضي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 24.1%حيـث بلغـت 4.43 مليار دولار خـلال شهـر فبراير 2025 مقابـل 3.57 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابق، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وبلغـت قيمـة العجـز فـي الميــزان التجــاري 2.33 مليــار دولار خلال شهر فبراير 2025 مقابـل 3.28 مليار دولار لنفس الشهر مـن العـام السابق بنسبة انخفاض قدرها 29.1%.

وأوضح البيان أن ارتفاع قيمة الصادرات في فبراير يرجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعــض السـلــع وأهــمها، ملابس جاهزة بنسبة 30.6%، منتجات البترول بنسبة 12.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 9.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.4%.

وأشار البيان، إلى أنه انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا، فواكه طازجة بنسبة 9.9 %، أسمدة بنسبة 17.2%، بطاطس بنسبة 5.2%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 32.3%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.4% حيـث بلغت 6.76 مليار دولار خـلال شهـر فبراير 2025 مقابـــل 6.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلـى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها ، منتجات البترول بنسبة 12.6%، الغاز الطبيعى بنسبة 150.6%، ذرة بنسبة 40.8 %، فول صويا بنسبة 12.9%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـــا، قمح بنسبة 13.2%، مــواد أولية من حديد او صلب بنسبة 33.7 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 2.9 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.8 %).