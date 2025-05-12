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"تاون جاس" لسكان مدينة نصر: لا تقلقوا من رائحة الغاز نتيجة لأعمال الصيانة

12:22 م الإثنين 12 مايو 2025

تاون جاس، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي

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كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمنازل "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال صيانة في منطقة مكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وطمأنت الشركة المواطنين من خلال موقعها الرسمي على فيسبوك، بعدم الانزعاج في حال الشعور برائحة الغاز خلال فترة الأعمال، موضحة أن ما قد يتم ملاحظته من روائح هو أمر طبيعي نتيجة لأعمال الصيانة.

وأكدت "تاون جاس" أن هذه الأعمال تنفذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تأمين العملاء وسلامة الشبكة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات عبر رقم طوارئ الشركة 129 من أي خط أرضي.

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