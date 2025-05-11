الدفع كاش.. البترول توضح شروط تعويض متضرري البنزين المغشوش

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الوزارة استجابت بشكل فوري للشكاوى التي وردت من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مشكلة في جودة البنزين ببعض محطات الوقود، موضحًا أنه تم تتبع هذه الشكاوى ومتابعتها على أرض الواقع لتحديد المحطات المتأثرة وحجم المشكلة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أكد عاطف، أن إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بلغ 807 عينة من مختلف المحطات على مستوى الجمهورية، حيث أظهرت النتائج مطابقة 802 عينة للمواصفات، بينما تبين وجود 5 عينات فقط غير مطابقة.

ونوّه المتحدث الرسمي بأنه بناءً على هذه النتائج، قررت الوزارة صرف تعويض مالي فوري للمواطنين الذين تضررت سياراتهم نتيجة استخدام هذا البنزين وتقدموا بشكوى رسمية، موضحًا أن قيمة التعويض ستعادل قيمة الفاتورة المعتمدة التي تثبت استبدال طلمبة البنزين المتضررة، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري.

وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء الشروط التالية للحصول على هذا التعويض الفوري، مؤكدة أن الشكوى يجب أن تكون قد قُدمت خلال الفترة المحددة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تكون مرتبطة بنفس الفترة الزمنية التي وقعت فيها المشكلة، بالإضافة لتقديم مستندات ملكية السيارة المتضررة، بالإضافة إلى فاتورة معتمدة وواضحة تثبت عملية استبدال طلمبة البنزين وشراء القطعة الجديدة.

وتابع المهندس عاطف: "الوزارة لن تتهاون في محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة بعد انتهاء التحقيقات الجارية"، مؤكدًا أن كل مواطن تضرر من استخدام هذا البنزين وقام بالفعل بتغيير طلمبة سيارته، يحق له التقدم بالفاتورة اللازمة للحصول على التعويض المستحق بشكل فوري، قائلاً: "التعويضات ستكون كاش".