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سنحاسب المسؤول.. متحدث البترول يكشف تفاصيل أزمة البنزين المغشوش وتعويضات المتضررين

10:51 م الأحد 11 مايو 2025

المهندس معتز عاطف

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، أن وزارة البترول تحركت فورًا بعد تلقي عدد من شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أزمة في البنزين ببعض محطات الوقود، حيث تم رصد الشكاوى ومتابعتها ميدانيًا لتحديد المحطات المتأثرة.

وأضاف "عاطف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مبدأ الشفافية وعدم التأخير في الاستجابة للمواطنين، صدر القرار الذي أُعلن اليوم بعد مراجعة دقيقة للوضع، مشيرًا إلى أن إجمالي العينات التي تم تحليلها بلغ 807 عينة من مختلف المحطات، وجاءت النتائج كالتالي 802 عينة مطابقة للمواصفات، و5 عينات فقط غير مطابقة.

ونوه بأنه بناءً على النتائج أعلنت الوزارة صرف تعويض مالي يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري، للمواطنين الذين تضررت سياراتهم وتقدموا بشكوى رسمية.

وشددت الوزارة على الشروط التالية للحصول على التعويض، وهو أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تكون الشكوى مرتبطة بنفس الفترة المذكورة، وتقديم مستندات ملكية السيارة، وتقديم فاتورة معتمدة توضح استبدال الطلمبة وشراء قطعة الغيار.

وتابع: "الوزارة ستقوم بمحاسبة المسؤولين عن أزمة البنزين بعد انتهاء التحقيقات الجارية"، مشددًا على أن كل من تضرر من البنزين وقام بتغيير طلمبة السيارة، من حقه التقدم بفاتورة للحصول على التعويض، قائلًا: "التعويضات ستكون كاش".

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