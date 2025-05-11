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تجديد الإعفاء الضريبي للشركة المشغلة لمنجم السكري للذهب لمدة 15 عاما

09:07 م الأحد 11 مايو 2025

خام الذهب

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كتبت- منال المصري:

كشفت شركة "أنجلو جولد" التي تدير منجم السكري حصولها في في 29 أبريل الماضي على تجديد الإعفاء الضريبي الممنوح لشركة مناجم السكري للذهب "SGM"بموجب اتفاقية امتياز السكري لمدة 15 عامًا إضافية.

وأوضحت في تقرير لها حول نتائج أعمال الربع الأول من 2025 أن الإعفاء الضريبي المُجدد سينتهي في 28 أبريل 2040.

ونتيجةً لذلك، ستواصل شركة SGM دفع حصص الأرباح للهيئة العامة للثروة المعدنية بدلًا من أي ضرائب تفرضها الحكومة المصرية على إيراداتها (بما في ذلك ضريبة دخل الشركات المصرية).

لا يشمل الإعفاء الضريبي نسبة الإتاوة الثابتة البالغة 3% والمُنسوبة للحكومة المصرية، وإيرادات الإيجار من العقارات، وإيرادات الفوائد على النقد وما في حكمه، وفق التقرير.

وأعلنت الشركة ارتفاع إنتاج الذهب من منجم السكري بمصر 11% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 117 ألف أونصة مقابل 105 ألف أونصة في الربع الأول من 2024 في مصر وهو ما يتوافق مع أداءً الخطة الموضوعة.

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