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بزيادة 11%.. ارتفاع إنتاج الذهب في منجم السكري إلى 117 ألف أونصة في 3 أشهر

08:13 م الأحد 11 مايو 2025

أرشيفية

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كتبت- منال المصري:
ارتفاع إنتاج الذهب من منجم السكري بمصر 11% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 117 ألف أونصة مقابل 105 ألف أونصة في الربع الأول من 2024 في مصر وهو ما يتوافق مع أداءً الخطة الموضوعة.

وبحسب بيانات شركة "أنجلو جولد" التي تدير منجم السكري بمصر بلغ قيمة إنتاج الذهب لكل أونصة 826 دولارًا بالربع الأول من العام الحالي.

في 22 نوفمبر 2024 كانت فازت شركة "أنجلو جولد" بإدارة جبل السكري مصر.

وأكدت الشركة أن منجم السكري بمصر ساهم في قفزة التدفقات النقدية الحرة للشركة 607% بالربع الأول من العام الحالي إلى 403 ملايين دولار مقارنةً بـ 57 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.

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منجم السكري انتاج الذهب أنجلو جولد
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