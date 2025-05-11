ما أسباب هبوط مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم؟ خبراء سوق المال يجيبون

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أراء خبراء سوق المال خلال حديثهم مع "مصراوي" حول الأداء السيئ المحقق خلال تعاملات جلسة البورصة اليوم، ففي الوقت الذي يرى البعض أن الاكتتابات الحالية تسببت في سحب سيولة ضخمة من السوق بما أدى إلى هبوط نتيجة الضغوط البيعية المكثفة من المؤسسات ربط أخرين هذا الهبوط بوجود معلومات غير معلنة حول اقتراب طرح حكومي جديد ؛ بما يجعلهم يستعدون مسبقًا؛ وفق ما تحدث به خبراء سوق المال لـ " مصراوي " .

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.08 %عند مستوى 31427 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد،وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 19 مليار جنيه، مسجلًا 2.239 تريليون جنيه، مقابل 2.258 تريليون جنيه أغلق جلسة الخميس الماضي.

ضغوط بيعية

بررت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، الأداء السلبي لجلسة اليوم؛ نتيجة ضغوط بيعية مكثفة من المؤسسات سواء كانت أجنبية أو محلية أو عربية، في حين اقتصر الشراء على المستثمرين الأفراد.

وأضافت رمسيس، أن السوق يشهد في الفترة الأخيرة صدور نتائج أعمال عدد من الشركات، بالتزامن مع طرح بعض الاكتتابات الخاصة بزيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وهو ما يضغط على السيولة بشكل كبير، قائلة: "الاكتتابات بتسحب سيولة ضخمة من السوق، خاصة أن المستثمر يُطلب منه دفع مبالغ كبيرة مقابل أسهم جديدة".

وأشارت إلى أن بعض حقوق الاكتتاب تُعرض في السوق بأسعار منخفضة للغاية، ما يُفقد المستثمرين الثقة، لافتة إلى أن "حق الاكتتاب لبعض الأسهم يُتداول بثلاثة قروش فقط، رغم أن سعر السهم قد يكون أعلى بكثير، مما يخلق حالة من الاستياء ويجعل البعض يشعر بأنها 'نصابة'، بحسب تعبيرها".

ترقب طرح حكومي

وقال هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن جلسة اليوم لم تشهد أسبابًا معلنة أو واضحة تبرر هذا التراجع، مشيرًا إلى أنه حتى على مستوى التكهنات، لا توجد إشارات قوية تفسر ما حدث موضحا " كل ما يمكن وصفه هو أنه نوع من الترقب" .

وأشار إلى أن هذا الترقب يرتبط باستمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يعد امتدادًا لخطة إصلاح السوق من خلال إدراج عدد من الكيانات الكبرى. وأوضح: "المؤسسات المصرية، على وجه الخصوص، بدأت تكوين سيولة استعدادًا لطروحات منتظرة، مثل بنك القاهرة".

وتعاقد "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" للقوات المسلحة، مع بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" لترويج وتغطية الاكتتاب، و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل. بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري أبريل الماضي. مشيرا إلى أن الشركات التي ستُطرح بالبورصة هي "وطنية"، "شل أوت"، "سايلو الغذائية"، "صافي"، "الشركة الوطنية للطرق"، وهي شركات تابعة للجيش.

وأرجح عبد السميع، بوجود معلومات غير معلنة قد تكون متداولة بين بعض الأطراف، ما يبرر هذه التحركات، لافتًا إلى أن الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية إصرارًا واضحًا على تنفيذ طرح بنك القاهرة، رغم أن تحديد السعر العادل للسهم لا يزال قيد الدراسة.

وأوضح "من غير المنطقي تنفيذ طرح كبير في السوق دون استعداد مسبق، والمؤسسات على ما يبدو تتحوط لهذا الحدث لضمان نجاحه، خاصة أن هذا الطرح يُعد واحدًا من الطروحات الاستراتيجية بالنسبة للدولة".

وأشار عبد السميع إلى أن أداء السوق خلال الربع الأول كان قويًا، حيث حققت سبعة أسهم من المؤشر الثلاثيني قممًا تاريخية، من بينها هيرميس، وأوراسكوم للتنمية، وإعمار مصر، وهو ما يعني أن المؤسسات حققت أرباحًا كبيرة بالفعل، وتقوم الآن بجني أرباح جزئي استعدادًا للمرحلة المقبلة.

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