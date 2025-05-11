البنزين المغشوش.. شروط حصول المتضررين على تعويض 2000 جنيه

كتبت- دينا كرم:

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، وصعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل "طلمبات السيارات" الواردة بالشكاوى؛ ومن بينها جودة منتج البنزين، وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، قررت صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري، لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.

الشروط المطلوبة لصرف التعويض:

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة (يعني هذا آخر موعد لتلقى الشكاوى أمس السبت ولن يعتدى بأي شكاوى جديدة بخضوص البنزين المغشوش).

• تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

• تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه سيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.

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