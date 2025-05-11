شعبة السيارات: الهلالي لا يمثل الغرفة التجارية.. وهو المسؤول عن تصرفاته

كتبت- دينا خالد:

نفى أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يكون أمير الهلالي، صاحب شركة لبيع واستيراد السيارات والذي أطلق عليه "مستريح السيارات"، عضوا بمجلس الشعبة. وأكد أن تصرفات هلال لا تمثل الغرفة وهو مسؤول مسئولية كاملة عن تصرفاته.

وأوضح شرباص، أن أي تاجر سيارات هو عضو بالجمعية العمومية للغرفة التجارية التابع لها، بموجب السجل التجاري التابع لشركته.

وتقدّم عدد كبير من متضرري شركة "ليمانز" بنداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تعرّضهم لما وصفوه بـ"عملية نصب مُحكمة" من رئيس الشركة، أمير الهلالي، مؤكدين أنه جمع مبالغ طائلة من العملاء ثم هرب إلى الخارج، متوجهًا إلى دوسلدورف بألمانيا، برفقة مدير الشؤون القانونية بالشركة محمد وحيد وموكله. وطالب المتضررون بمخاطبة الإنتربول للقبض عليه واستعادة الأموال المنهوبة.

وأوضح شرباص، أن أعضاء الجمعية العمومية لأي شعبة، ينتخبون من بينهم مجلس لإدارة الشعبة الخاصة بكل تجارة كشعبة السيارات مثلا، فيتم اختيار رئيس لها ونائبين و5 أعضاء.

وأشار شرباص، أن من يتخب مجلس إدارة الشعبة وأعضاءه، هم أعضاء الجمعية العمومية، أي تجار هذه الشعبة.

والغرفة التجارية هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري والاستثماري تم إنشائها لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص لذا فهي تمثل همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل مشاكل التجارة كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق وتساهم فى حل المشاكل التي تعوق توافر أي سلعة وغير ذلك، بحسب الهيئة العامة الاستعلامات.

وأوضح شرباص، أن تصرفات أمير هلال لا تمثل الغرفة وهو مسؤول مسئولية كاملة عن تصرفاته.

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