الرئيس التنفيذي لـ 2B: نسعى لدخول السوق المغربي الشهر المقبل

كتبت - أمنية عاصم:

كشف محمد جريدة، الرئيس التنفيذي لشركة 2B في مصر المتخصص في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات خاصة لـ " مصراوي "، أن الشركة تخطط لدخول السوق المغربي بحجم استثمارات بنحو 200 ألف دولار خلال شهر يونيو القادم من خلال الاستعداد لافتتاح أول متجر لها في المغرب.

وأوضح أن الشركة بدأت بالفعل في التوسع الخارجي، حيث تتواجد في السوق السعودي منذ عشر سنوات، مؤكدًا أنه في حال كان المؤشرات إيجابية في السوق المغربي سيتم التوسع داخل السوق.

وأوضح فيما يتعلق بالسوق المحلي، أن الشركة تستهدف تحقيق أعلى معدلات في مبيعاتها منذ إنشاءها خلال العام الجاري، مضيفًا أنه خلال الربع الأول من العام الجاري حققت المبيعات نمواً بمعدل 2.5 مرة مقارنة بفترة ذاتها من العام الماضي، قائلًا : "نستهدف هذا العام تحقيق زيادة تتجاوز 150% مقارنة بالعام الماضي".

التحديات في قطاع التجزئة

وعن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التجزئة في مصر، أشار جريدة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يظل التحدي الأكبر، حيث تعمل العديد من الكيانات دون الالتزام بالأعباء القانونية والضريبية؛ مما يمنحها ميزة غير عادلة في التسعير وتحقيق الأرباح مقارنة بالشركات الرسمية.

وتابع أن الشركة تتبنى نهجًا قائمًا على دعم الأفكار الابتكارية متمثل في الشركات الناشئة، مؤكدًا أن تلك الشركات تمتلك حرية في حركتها مقارنة بالشركات الكبري التى يتم تقيدهم بالنجاحات المحققه سابقًا.

وأضاف جريدة أن الشركة تعمل على مساندة شركات الناشئة من خلال التأكيد عليهم أنهم قادرين على خلق أفكار جديدة وجذابه بدون التقيد بنمط محدد.

وأشار إلى مشروع جديد تدعمه الشركة حاليًا يتمثل في موقع إلكتروني يحمل اسم "استيراد"، وهو بمثابة سوق إلكتروني (Marketplace) يستهدف الربط بين الراغبين في شراء منتجات مستوردة والموردين. وأكد أن المشروع يحمل إمكانيات كبيرة وقد يمتد خارج مصر مستقبلًا.

وأكد جريدة أن الشركة لا تكتفي بالدعم المادي للمشاريع الناشئة، بل تركز بشكل أكبر على تقديم الدعم المعرفي والخبرات، قائلاً: "أنا أستاذ جامعي، وأرى أن الخبرة والمعرفة التي ننقلها للشباب تختصر عليهم طريقًا طويلًا من الأخطاء والتجارب. وهذا في حد ذاته قد يكون أكثر فائدة من الدعم المادي".

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