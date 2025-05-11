انخفاض كبير في سعر الكتكوت بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت – دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الكتاكيت سجلت تراجعًا في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، لتنخفض من نحو 56 جنيهًا خلال شهر رمضان إلى ما بين 32 و35 جنيهًا حاليًا، نتيجة تراجع الطلب عقب انتهاء الموسم.

وأوضح السيد في تصريحات لـ"مصراوي"، أن شهر رمضان شهد زيادة في الطلب على الدواجن، ما رفع أسعار الكتاكيت حينها، إلا أن هذا الإقبال تراجع بشكل ملحوظ بعد رمضان، مع حالة الإرهاق الاقتصادي التي يعاني منها العديد من المواطنين، ما أدى إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.

وأشار إلى أن السعر العادل للكتكوت، بناءً على التكلفة الحقيقية وهامش الربح، يجب أن يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، مؤكدًا أن التسعير العادل هو الأساس لتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.

وأضاف رئيس الشعبة أن منظومة الإنتاج تحتاج إلى رقابة صارمة وآليات تسعير واضحة، تقوم على احتساب التكلفة الفعلية وهوامش الربح المناسبة، وليس فقط على آلية العرض والطلب.

وتابع: "لا يمكن ترك السوق دون ضوابط، لأن ذلك يؤدي إلى انفلات في المنظومة، ويضر بالمستهلكين والمنتجين معًا".

وشدد السيد على أهمية توفير بيئة سوق مستقرة يشعر فيها المواطن بالأمان، من خلال آليات رقابة فاعلة على أسعار مدخلات الإنتاج والبيع، بما يضمن انضباط السوق وتحقيق العدالة السعرية.

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