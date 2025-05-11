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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 11 مايو 2025

03:03 م الأحد 11 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:


يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5357 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5407 جنيهًا.


بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4731 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4055 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37849 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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