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أرباح " موبكو " تهبط 63% خلال الربع الأول بسبب خسائر فروق العملة

12:02 م الأحد 11 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر لأنتاج الأسمدة - موبكو - عن هبوط صافي أرباحها بنسبة 63% لتسجل 2.81 مليار جنيه خلال الربع الأول مقارنة بـ 7.64 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، معظم الإنخفاض فى صافى الربح بعد الضريبة للفترة الحالية مقابل الفترة المقارنة من عام 2024 إلى خسائر فروق العملة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، فإن مبيعات الشركة حققت نموًا بنسبة 32% لتسجل 6.34 مليار جنيه خلال الربع الأول مقارنة بـ 4.79 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.


وتأسست شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في صناعة الأسمدة النيتروجينة. تتخصص الشركة في إنتاج اليوريا المحببة كمنتج أساسي، والأمونيا كمنتج وسيط بإستخدام تكنولوجيا متقدمة تحقق أعلى درجات جودة المنتج والأمان وحماية البيئة.

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شركة مصر لأنتاج الأسمدة موبكو البورصة المصرية
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