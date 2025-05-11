بعد ظهور نتائج تحاليل البنزين.. 5 عينات غير مطابقة للمواصفات في هذه المحافظات

5 عينات غير مطابقة للمواصفات في هذه المحافظات

كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها اليوم، أنه تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات، حيث أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات، بينما ظهرت 5 عينات غير مطابقة للمواصفات، وجاءت تفاصيلها كالآتي:

في منطقة القاهرة الكبرى البترولية تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.

أما في منطقة الإسكندرية البترولية (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.

أما في منطقة السويس البترولية (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء) تم تحليل 75 عينة، جميعها مطابقة.

أما في محافظات الصعيد تم تحليل 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.

وأشارت الوزارة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات.

لذلك قررت صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري للسادة أصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا لشروط معينة.

وجاءت الشروط كالتالي، أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، وأن يتم تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، مع تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

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