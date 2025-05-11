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القاهرة تتصدر.. البترول تكشف خريطة شكاوى "البنزين المغشوش" على مستوى الجمهورية

11:19 ص الأحد 11 مايو 2025

البنزين

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كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عدد الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 على مستوى الجمهورية بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تبلغ 870 شكوى جاءت على النحو التالي:

· محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى

· الجيزة 208 شكوى

· القليوبية 50 شكوى

· الشرقية 31 شكوى

· الإسكندرية 29 شكوى

· الغربية 19 شكوى

· المنوفية 18 شكوى

· الدقهلية 12 شكوى

· المنيا 12 شكوى

· الفيوم 10 شكاوى

· الإسماعيلية 9 شكاوى

بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.

وأضافت الوزارة أنه تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات وجاءت النتائج كالتالي:

· أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات

· 5 عينات غير مطابقة للمواصفات

- في منطقة القاهرة الكبرى البترولية تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.

- في منطقة الإسكندرية البترولية (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.

- منطقة السويس البترولية (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.

- أما في محافظات الصعيد 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.

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