القاهرة تتصدر.. البترول تكشف خريطة شكاوى "البنزين المغشوش" على مستوى الجمهورية
كتبت- دينا كرم:
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عدد الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 على مستوى الجمهورية بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تبلغ 870 شكوى جاءت على النحو التالي:
· محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى
· الجيزة 208 شكوى
· القليوبية 50 شكوى
· الشرقية 31 شكوى
· الإسكندرية 29 شكوى
· الغربية 19 شكوى
· المنوفية 18 شكوى
· الدقهلية 12 شكوى
· المنيا 12 شكوى
· الفيوم 10 شكاوى
· الإسماعيلية 9 شكاوى
بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.
وأضافت الوزارة أنه تم تحليل 807 عينة من مختلف المحافظات وجاءت النتائج كالتالي:
· أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات
· 5 عينات غير مطابقة للمواصفات
- في منطقة القاهرة الكبرى البترولية تم تحليل 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية.
- في منطقة الإسكندرية البترولية (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، مطروح)، تم تحليل 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.
- منطقة السويس البترولية (السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء): 75 عينة، جميعها مطابقة.
- أما في محافظات الصعيد 68 عينة، منها عينتان غير مطابقتين بمركز الفشن – بني سويف، ومحافظة قنا.
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