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الإحصاء: ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 62% خلال عام

10:07 ص السبت 10 مايو 2025

التضخم الشهري

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل13.1% لشهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء.

التغير السنوي (شهر ابريل 2025 مقارنة بشهر ابريل 2024):

وبحسب الإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 6.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 62.0%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%.

جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، بحسب الإحصاء.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 16.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 14.0%، مجموعة الدخان بنسبة 16.1%.

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 14.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 2.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 14.1%، مجموعة الاحذية بنسبة 15.2%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 27.2%.

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 18.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.9%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3.0%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 39.3%.

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 13.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 13.3%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 12.3%، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 12.2%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 34.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 47.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.2%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 19.8%.

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 33.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 14.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 27.7%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 41.0%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 11.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 68.2%، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 14.2%، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.0%.

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التضخم الشهري
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