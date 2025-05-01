لماذا تكبد الذهب خسائر طائلة خلال تعاملات اليوم؟ خبراء يجيبون

كتبت- آية محمد:

تكبد سعر الذهب خسائر طالة خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق الدولية وهو ما أنعكس على تراجع المعدن الأصفر في السوق المحلية المصرية اليوم.

وأرجع خبراء الذهب خلال حديثهم مع مصراوي، أسباب تراجع الذهب عالميًا ومحليًا خلال تعاملات اليوم إلى انخفاض الطلب على تدفق الاستثمارات في الذهب أحد الملاذات الآمنة وسط انفراجة متوقعة بتراجع حدة المخاوف الاقتصادية مما عزز في زيادة الاستثمار بالدولار مقابل تراجع الطلب الذهب.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، حيث انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.44% ليسجل نحو 3208 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ومحليًا، انخفض سعر الذهب بنحو 105 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4645 جنيهًا.

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلا حديثه مع "مصراوي"، إن تراجع سعر الذهب في الوقت الحالي جاء بدعم تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بين أكبر قوتين اقتصاد في العام أمريكا والصين وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على شراء الذهب.

وأضاف أن ذلك جاء بعد توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وأمريكا بشأن استغلال الموارد الطبيعية لإنشاء صندوق استثمار إعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني، إلى جانب وجود تقدم في العلاقات بين إيران وأمريكا، وهو ما ساهم في تراجع حالة عدم اليقين.

وأشار فرج إلى أن هذا الهدوء في التوترات العالمية أدى إلى انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، ذلك التراجع إلى طرح كميات كبيرة من الذهب للبيع، موضحًا أن العرض يفوق الطلب في الأيام الحالية.

وأوضح نجيب، أن انخفاض الذهب في السوق المحلي أتى نتيجة انخفاضه عالميًا، مشيرًا إلى أن السوق المحلي مفتوح على الخارج وبالتالي يتأثر مباشرة بزيادة أو تراجع الأسعار العالمية.