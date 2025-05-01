10 خطوات للتأكد من تسجيل المحفظة الإلكترونية على خطك بالموبايل

كتبت- آية محمد:

أصبحت المحافظ الإلكترونية وسيلة أساسية يعتمد عليها كثير من مستخدمي الهواتف المحمولة في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

وقد يواجه بعض المستخدمين مشكلة عند محاولة فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف الجديد بعد شرائه، إلا أنه يمكن التأكد من تسجيل المحفظة بطريقة بسيطة، وذلك من خلال تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يوفر التطبيق خدمة الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية إلغائها.

و"My NTRA" هو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، ويتيح مجموعة متنوعة من الخدمات دون الحاجة إلى زيارة أفرع الشركات أو التواصل مع مراكز الاتصال.

في السطور التالية يعرض "مصراوي" خطوات التعرف على المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك:

1- حمل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة .iOS

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- ومن الصفحة الرئيسية، اضغط على الخدمات.

4- ثم اختر خدماتي.

5- وقم بالضغط على المحافظ الإلكترونية.

6- قد يتم إرسال رسالة قصيرة قبل تنفيذ طلبك على رقم التليفون المسجل بالتطبيق.

7- ثم اضغط على الاستمرار.

8- وادخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

9- ثم اضغط على تأكيد، وستظهر لك رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

10- اضغط على تم، وستظهر لك جميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك.

وفي حالة وجود محفظة إلكترونية لا ترغب في استخدامها يمكنك تقديم طلب لإلغائها.

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