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عودة تدفق الغاز لخط مدخل مدينة ٦ اكتوبر بعد الانتهاء أعمال الإصلاح

01:30 م الخميس 01 مايو 2025

انفجار خط غاز على طريق الواحات

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كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والاختبارات اللازمة لخط الغاز الطبيعي الذى شب به حريق عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد ، وأنه تم إعادة تدفيع الغاز أمس في تمام الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة ليلا ، بعد التأكد الكامل من سلامة التشغيل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن خدمة الغاز الطبيعي للعملاء بالمنطقة لم تتاثر بالحادث، واستمرت الخدمة منتظمة وذلك باستخدام خط تغذية بديل وفقاً لخطة ومنظومة العمل فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعي.

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وزارة البترول خدمة الغاز الطبيعي للعملاء انفجار خط غاز بطريق الواحات خط غاز مدخل مدينة 6 اكتوبر
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