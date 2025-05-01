عودة تدفق الغاز لخط مدخل مدينة ٦ اكتوبر بعد الانتهاء أعمال الإصلاح

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والاختبارات اللازمة لخط الغاز الطبيعي الذى شب به حريق عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد ، وأنه تم إعادة تدفيع الغاز أمس في تمام الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة ليلا ، بعد التأكد الكامل من سلامة التشغيل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن خدمة الغاز الطبيعي للعملاء بالمنطقة لم تتاثر بالحادث، واستمرت الخدمة منتظمة وذلك باستخدام خط تغذية بديل وفقاً لخطة ومنظومة العمل فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعي.