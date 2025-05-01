وزير البترول يبحث مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر التعاون في تطوير قطاع التعدين

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجميع والعمل التكاملي لإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية وتحقيق الهدف الذي تصبو إليه الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي من 0.5% إلى 6% خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على جميع مواد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمثابة انطلاقة قوية لجذب استثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية بوفد هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر.

وأكد بدوي على أن الطاقة البشرية هى الثروة الحقيقية والمحرك الرئيسي لتحقيق المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي، والتي تشمل وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية لفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات وتكوين شراكات والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وامتلاكها بنية تحتية من موانئ وشبكات طرق ونقل ومطارات والتي تجعل من مصر مركزاً إقليما للصناعات التعدينية، لافتاً إلى الدور المهم للنقابة العامة للمناجم والمحاجر في هذا الشأن.

ووجه بدوي الدعوة لوفد النقابة العامة للمناجم والمحاجر للمشاركة فى الأعمال التحضيرية لمنتدى مصر الدولي للتعدين المقرر انعقاده في يوليو القادم والذي يعد فرصة جيدة لترويج الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري، وفي هذا الصدد طالب الوزير وفد النقابة بإعداد مقترحات وأفكار جديدة متنوعة لتنمية كافة الأنشطة التعدينية والعمل على دراستها والاستفادة منها خلال فاعليات المؤتمر.