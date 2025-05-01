ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الطماطم، البصل الأبيض، والبرتقال الصيفي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفض سعر البطاطس، والباذنجان، والخيار، والملوخية، والفلفل، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و 7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و11 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و11 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 12 و24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 14 و19 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 22 و40 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و65 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.