ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والجمبري الصغير، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما هبط سعر السمك البوري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 89 و93 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.